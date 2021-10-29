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Путин допустил скорое возобновление турпоездок в Финляндию

Мария Иванова
13 минут назад

Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорое возобновление туристических поездок между Россией и Финляндией по железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин допустил скорое возобновление турпоездок в Финляндию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению президента, турпоток может восстановиться к концу 2021 года.

Об этом Путин рассказал во время встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

«К сожалению, [из-за пандемии] большой урон был нанесен туристической области. Но тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», - подчеркнул он.

В октябре в Финляндии сохраняются ограничения на пересечение внешней границы, введенные из-за коронавируса.

Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию (для граждан и иностранцев с правом на проживание) и транзит через аэропорт Хельсинки. Члены семей граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства.

Для въезда в страну недостаточно сертификата о полном курсе вакцинации, одобренным в Финляндии препаратом: должны быть также соблюдены вышеуказанные другие критерии для въезда.

Общество,Владимир Путин,
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