Пилотажная группа «Первый полет» поддержала акцию по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Видео

Летчики пилотажной группы «Первый полет» поднялись в небо на поршневых самолетах в поддержку акции по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний «Оденься в красное!». Мероприятие проходило в минувшую среду в Московской области. Запись публикует российское видеоагентство Ruptly со ссылкой на пилотажную группу «Первый полет».
На кадрах видно, как экипаж самолетов выполняет в фигуру высшего пилотажа, «выписывая» на небосклоне фигуру в форме сердца и фразу «Берегите сердце».
Акция «Оденься в красное!» проходит в России во Всемирный день борьбы с инсультом по инициативе Российского кардиологического общества и компании Bayer. В этом году в ее поддержку в красный цвет окрасят телевизионные башни в 11 российских городах.