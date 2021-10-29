Пилотажная группа «Первый полет» поддержала акцию по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Видео

Летчики пилотажной группы «Первый полет» поднялись в небо на поршневых самолетах в поддержку акции по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний «Оденься в красное!». Мероприятие проходило в минувшую среду в Московской области. Запись публикует российское видеоагентство Ruptly со ссылкой на пилотажную группу «Первый полет».

На кадрах видно, как экипаж самолетов выполняет в фигуру высшего пилотажа, «выписывая» на небосклоне фигуру в форме сердца и фразу «Берегите сердце».