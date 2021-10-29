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Россияне массово отправились в Турцию в нерабочие дни

Мария Иванова
28 минут назад

Сервисы «Тинькофф Путешествия» и Travelata.ru выяснили, что спрос россиян на туры в Турцию вырос на 85 процентов после объявления нерабочих дней. Об этом сообщает Finanz.ru.

Россияне массово уехали из страны в нерабочие дни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В Москве в этот период приостановили работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Туристические агентства сообщили о выросшем интересе россиян к внутренним и зарубежным турам.

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«Тинькофф Путешествия» и Travelata.ru подсчитали, что спрос на туры в Турцию вырос на 85 процентов, в Египет - на 32 процента, а третьим по популярности направлением стали российские регионы. На три этих направления приходится более 90 процентов всех бронирований.

По данным сервисов, после объявления нерабочих дней спрос на турпоездки в целом вырос на 51 процент, на путевки по России - на 26 процентов.

Средняя стоимость путевок в Турцию на двоих с заездом 30 октября - 5 ноября выросла на восемь процентов к предыдущей неделе, до 92 тысяч рублей. Туры по России в среднем подорожали на 17 процентов - до 42 тысячи рублей.

В то же время средняя стоимость туров в Египет упала на шесть процентов - до 130 тысяч рублей, так как туроператоры начали предлагать «горящие» путевки.

Средний чек авиабилета за неделю вырос на 20 процентов. Чаще всего россияне покупают перелеты в Турцию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, ОАЭ, Египет, США, Кипр и Киргизию, а внутри страны - в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Симферополь, Казань и Уфу.
Общество,Владимир Путин,
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