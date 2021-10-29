Суд разрешил отстранять от работы антипрививочников

Суд Камышина (Волгоградская область) отклонил иск сотрудников организации, отстраненных от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса. Как сообщает ТАСС, суд счел решение их работодателя законным.

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По данным агентства, жители Камышина хотели оспорить приказ об отстранении, выпущенный ООО «Камышинтеплоэнерго», и подали к компании коллективный иск.

Однако суд счел действия организации законными: она не допустила сотрудников к работе, исполняя постановление главного государственного санитарного врача Волгоградской области.

Сотрудники компании просили взыскать с нее утраченный заработок и компенсацию морального вреда. Эти требования суд также отклонил.

Отстранять сотрудников от работы позволяет статья 76 Трудового кодекса РФ. В ней отмечается, что это возможно в случаях, предусмотренных самим кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

В Роструде ранее объяснили, что один из таких случаев — нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В документе указано, что нежелание делать прививки может стать причиной для отказа при приеме на работу или для отстранения от нее, если выполнение работы связано с высоким риском заболевания.

Вакцинация становится обязательной для некоторых категорий работников, если в их регионе действует соответствующее постановление главного санитарного врача. Поэтому работодатель вправе отстранить сотрудника без сохранения зарплаты, исключение - наличие противопоказаний к прививке.