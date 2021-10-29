ЕС потратит миллионы на гей-пропаганду в России

«Россия опустилась на десять позиций в "Индексе Глобального Гендерного Равенства" за последние два года и сейчас занимает 81 место. Этот показатель отражает продвижение мизогинных "традиционных ценностей" государством на общество, включая декриминализацию домашнего насилия в 2017 году, которая привела к ухудшению положения пострадавших от насилия», — отмечается в сообщении.