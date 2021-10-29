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ЕС потратит миллионы на гей-пропаганду в России

Елена Прошина
1 час назад

Представительство ЕС в России запустило программу по созданию в крупных городах страны некоммерческих организаций, которые будут продвигать нетрадиционные ценности, в том числе оказывать помощь женщинам, пострадавшим от гендерного насилия, мигрантам и ЛГБТК+. Согласно сообщению на официальном сайте представительства, инкубатор «Объединяем усилия» поможет кооперации поддержки уязвимых групп.

ЕС потратит миллионы на гей-пропаганду в России
Фото: ТАССТАСС

Летом текущего года представительство Евросоюза объявило о старте открытого конкурса для гражданских активистов и будущих руководителей НКО. В качестве приоритетных городов для проекта выбрали Екатеринбург, Казань, Барнаул, Новосибирск и Санкт-Петербург.

В рамках конкурса под эгидой ЕС жюри отобрали социальные стартапы в области продвижения прав ЛГБТ и мигрантов, которые получат организационную и финансовую поддержку. Всего на программу выделили 772 тысячи евро (более 64 млн рублей), из которых порядка 49,7 млн рублей предоставили непосредственно из Евросоюза.

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«Россия опустилась на десять позиций в "Индексе Глобального Гендерного Равенства" за последние два года и сейчас занимает 81 место. Этот показатель отражает продвижение мизогинных "традиционных ценностей" государством на общество, включая декриминализацию домашнего насилия в 2017 году, которая привела к ухудшению положения пострадавших от насилия», — отмечается в сообщении.

Кроме Евросоюза, партнерами проекта также выступает немецкий фонд имени Фридриха Эберта и НКО «Гражданское содействие», которое ранее признали иностранным агентом.
Общество,ЕС,
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