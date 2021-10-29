В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.96
Войти в почту

Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык

News.ru
27 минут назад

Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что не предаст русский язык. Таким образом он высказал своё отношение к нарушению прав русскоязычного населения в интервью «Украинской правде».

Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
Фото:  doctor_komarovskiy/instagram.com doctor_komarovskiy/instagram.com

Я не предам [русский] язык своих родителей и язык, на котором я признавался в любви. Я не могу это сделать. Мне больно, что в Верховной раде можно говорить очевидную ложь, но нельзя говорить на русском языке, — цитирует его издание.

Более того, по словам Комаровского, если на украинском можно откровенно врать, это «унижение великого украинского языка». Также он считает, что не имеет значения, на каком языке говорит президент, главное, чтобы он был «отцом для нации».

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой обвинила Россию в том, что она «стырила» название русского языка у Украины. По её словам, язык, на котором говорят в РФ, следует называть московским, так как это его «исторически правильное название». Писательница также добавила, что саму Россию нужно называть Московией.

Общество,Лариса Ницой,Евгений Комаровский,Петр Порошенко,Верховная Рада,Украинская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители