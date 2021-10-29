Проверка кодов: Севастополь выставляет блок-посты

Блокпосты для проверки QR-кодов начали устанавливать на въезде в Севастополь. Как сообщает РИА Новости, контроль на них начнется в полночь 30 октября.

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В полдень работы по обустройству блок-поста начались на трассе «Таврида» в районе стелы «Якорь» – на въезде в Бахчисарай, который находится рядом с Севастополем. Как отметили в «Севавтодоре», сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки об ограничении скорости и обозначающие пропускной пункт. Кроме того, между встречными полосами разберут ограждение – для разворота автотранспорта, не прошедшего контроль.

Напомним, что пункты на въезде в Севастополь устанавливают в связи с решением оперштаба и указом губернатора с 30 октября по 7 ноября впускать в город только тех людей, которые могут показать сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании.