Стали известны предпочтения россиян на Хэллоуин

Наиболее популярны в этом сезоне костюмы по «Игре в кальмара». По количеству продаж они в 4,5 раз обогнали лидера прошлого года — костюмы из сериала «Бумажный дом». В этом же году товары в тематике южнокорейского сериала покупали в 8 раз чаще, чем костюмы из «Бумажного дома», — говорится в официальном отчете.