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Стали известны предпочтения россиян на Хэллоуин

News.ru
1 час назад

Россияне массово скупают костюмы надзирателей из «Игры в кальмара»: по количеству продаж они в 4,5 раза обогнали лидера прошлого сезона, костюмы Дали из «Бумажного дома». Об этом пишет «Газета.Ru».

Стали известны предпочтения россиян на Хэллоуин
Фото: Ddp/Keystone Press Agency/Global Look PressDdp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наиболее популярны в этом сезоне костюмы по «Игре в кальмара». По количеству продаж они в 4,5 раз обогнали лидера прошлого года — костюмы из сериала «Бумажный дом». В этом же году товары в тематике южнокорейского сериала покупали в 8 раз чаще, чем костюмы из «Бумажного дома», — говорится в официальном отчете.

Также среди россиян в этом году стали очень популярны костюмы из аниме-игры Genshin Impact. Более того, граждане России стали покупать больше тыкв и сладостей перед Хэллоуином. Самыми популярными аксессуарами стали ободки с кошачьими ушками, рожки, светодиодные маски и искусственные клыки.

Ранее новосибирская модель и косплеер Алиса Арефьева вдохновилась сериалом «Игра в кальмара» и снялась в откровенной фотосессии, примерив костюм надзирателя.

Общество,Газета.Ru,
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