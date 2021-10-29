Компания Facebook сменит название на Meta, рассказал ее основатель Марк Цукерберг. Бизнесмен также представил новый логотип в виде синей ленты Мебиуса. Об этом сообщает РИА Новости.
«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta. Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после», — подчеркнул он во время презентации.
При этом названия принадлежащих компании сервисов не изменятся.
В соцсетях встретили заявление Цукерберга с юмором. Пользователи посчитали, что смена названия вряд ли поможет компании справиться с текущими проблемами. Самые популярные мемы о Facebook и Meta в галерее «Рамблера».