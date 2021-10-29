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Новую компанию Цукерберга высмеяли в социальных сетях

Александр Котлеткин
21 минуту назад

Компания Facebook сменит название на Meta, рассказал ее основатель Марк Цукерберг. Бизнесмен также представил новый логотип в виде синей ленты Мебиуса. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания Facebook сменит название на Meta, рассказал ее основатель Марк Цукерберг.
1/12 Компания Facebook сменит название на Meta, рассказал ее основатель Марк Цукерберг.
Фото: Twitter
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Бизнесмен также представил новый логотип в виде синей ленты Мебиуса.
2/12 Бизнесмен также представил новый логотип в виде синей ленты Мебиуса.
Фото: Twitter
«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta. Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после», — подчеркнул он во время презентации.
3/12 «С сегодняшнего дня мы будем называться Meta. Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после», — подчеркнул он во время презентации.
Фото: Twitter
При этом названия принадлежащих компании сервисов не изменятся.
4/12 При этом названия принадлежащих компании сервисов не изменятся.
Фото: Twitter
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В соцсетях встретили заявление Цукерберга с юмором.
5/12 В соцсетях встретили заявление Цукерберга с юмором.
Фото: Twitter
Пользователи посчитали, что смена названия вряд ли поможет компании справиться с текущими проблемами.
6/12 Пользователи посчитали, что смена названия вряд ли поможет компании справиться с текущими проблемами.
Фото: Twitter
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«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta. Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после», — подчеркнул он во время презентации.

При этом названия принадлежащих компании сервисов не изменятся.

В соцсетях встретили заявление Цукерберга с юмором. Пользователи посчитали, что смена названия вряд ли поможет компании справиться с текущими проблемами. Самые популярные мемы о Facebook и Meta в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,Марк Цукерберг,
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