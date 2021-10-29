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Вторую нитку «Северного потока — 2» заполнят газом к концу года

Алиса Селезнёва
34 минуты назад

Вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» должна быть заполнена газом до конца года. Об этом со ссылкой на главу одной из компаний-инвесторов проекта OMV Альфреда Штерна пишет РИА Новости.

Вторую нитку «Северного потока — 2» заполнят газом к концу года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О завершении строительства «Северного потока – 2» было объявлено 10 сентября. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что госкорпорация планирует запустить топливо по магистрали в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить около 5,6 млрд кубометров.

«Проектная компания (Nord Stream 2 AG) нацелена на то, что до конца года вторая линия будет заполнена газом», - заявил Штерн, отвечая на вопрос о статусе трубопровода «Северный поток — 2».

При этом биржевая стоимость газа в Европе достигла в октябре рекордных значений. Скачки цен эксперты связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

13 октября президент Владимир Путин рассказал, что Россия готова пойти на встречу партнерам, обсудить «дополнительные действия» и уже нарастила поставки на 15 процентов. По мнению Путина, газовый кризис спровоцировали сами европейцы, вовремя не закачивавшие газ в хранилища. Также президент назвал «чушью, бредом и политически немотивированной болтовней» заявления, что Россия использует газ в качестве оружия.

Российские эксперты уверены, что скорейший запуск «Северного потока-2» позволил бы справиться с ситуацией.

Общество,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,РИА Новости,
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