«Умирающая соцсеть»: в Сети высмеяли Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг изменил название своей компании на Meta и заявил, что компания будет развивать «метавселенную» — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства. Как сообщает URA.RU, пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новое название компании.

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Часть пользователей пошутили, что Meta является попыткой компании решить все проблемы соцсети Facebook. Еще один из пользователей отметил, что новое название отлично встраивается в слово «сметана».

Некоторые же решили, что Meta станет новым названием самой социальной сети Facebook и отметили, что такое решение, скорее всего не поможет возродить «умирающую» соцсеть. Отметим, что в действительности ее название останется Facebook, а изменения затронут лишь владеющую ей компанию.

Часть пользователей отметила, что изменение названия компании скорее всего никак не поможет самой Facebook — одному из основных продуктов компании.

«Лучше бы редизайн нормальный сделали. Сколько лет прошло, все еще выглядит как соцсеть для людей, которые в жизни ничем больше не пользовались», – написал один из пользователей «ВКонтакте».