В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.71
Войти в почту

«Умирающая соцсеть»: в интернете высмеяли переименование Facebook

Елена Прошина
43 минуты назад

Глава Facebook Марк Цукерберг изменил название своей компании на Meta и заявил, что компания будет развивать «метавселенную» — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства. Как сообщает URA.RU, пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новое название компании.

«Умирающая соцсеть»: в Сети высмеяли Facebook
Фото: ТАССТАСС

Часть пользователей пошутили, что Meta является попыткой компании решить все проблемы соцсети Facebook. Еще один из пользователей отметил, что новое название отлично встраивается в слово «сметана».

Некоторые же решили, что Meta станет новым названием самой социальной сети Facebook и отметили, что такое решение, скорее всего не поможет возродить «умирающую» соцсеть. Отметим, что в действительности ее название останется Facebook, а изменения затронут лишь владеющую ей компанию.

Компания Facebook изменила название

Часть пользователей отметила, что изменение названия компании скорее всего никак не поможет самой Facebook — одному из основных продуктов компании.

«Лучше бы редизайн нормальный сделали. Сколько лет прошло, все еще выглядит как соцсеть для людей, которые в жизни ничем больше не пользовались», – написал один из пользователей «ВКонтакте».

Напомним, что смена названия компании произошла в четверг, 28 октября. Как отметил Цукерберг, прошлое наименование было тесно связано с соцсетью, а потому не может отражать всего, что делает организация.
Общество,Марк Цукерберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители