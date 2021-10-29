Депрессию и шизофрению связали с COVID

Людей с депрессией включили в группу лиц с повышенным риском заражения COVID-19. Об этом сообщает The New York Times.

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По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пациенты с депрессией и шизофренией, кроме всего прочего, могут переносить вирус в более тяжелой форме. Согласно данным исследования, среди людей с шизофренией, заболевших коронавирусом, смертность от него в три раза чаще.

В то же время оказалось, что тревожные расстройства не оказывают никакого влияния на течение болезни.

Ранее врач-психиатр Андрей Назаров заявил, что после перенесенного коронавируса у человека может развиться астенический синдром. Он отметил, что усталость может ощущаться не только физически, но и психически.

До этого врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что это нормально, если человек, который перенес коронавирусную инфекцию, пугается, беспокоится или грустит.