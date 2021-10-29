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Депрессию и шизофрению связали с COVID

Елена Прошина
49 минут назад

Людей с депрессией включили в группу лиц с повышенным риском заражения COVID-19. Об этом сообщает The New York Times.

Депрессию и шизофрению связали с COVID
Фото: ТАССТАСС

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пациенты с депрессией и шизофренией, кроме всего прочего, могут переносить вирус в более тяжелой форме. Согласно данным исследования, среди людей с шизофренией, заболевших коронавирусом, смертность от него в три раза чаще.

В то же время оказалось, что тревожные расстройства не оказывают никакого влияния на течение болезни.

Ранее врач-психиатр Андрей Назаров заявил, что после перенесенного коронавируса у человека может развиться астенический синдром. Он отметил, что усталость может ощущаться не только физически, но и психически.

Оперштаб сообщил об антирекорде по смертям от COVID

До этого врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что это нормально, если человек, который перенес коронавирусную инфекцию, пугается, беспокоится или грустит.

Врач подчеркнула, что это естественный защитный механизм, поскольку организму требуются силы для борьбы против вируса и для исправления последствий заболевания. Из-за этих факторов депрессия может развиться сразу же или через некоторое время, утверждает эксперт.
Общество,Андрей Назаров,
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