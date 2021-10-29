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Новосибирская модель снялась в откровенной фотосессии по «Игре в кальмара»

News.ru
17 минут назад

Новосибирская модель и косплеер Алиса Арефьева вдохновилась сериалом «Игра в кальмара» и снялась в откровенной фотосессии, примерив костюм надзирателя. Об этом пишет Сиб.фм.

Новосибирская модель снялась в откровенной фотосессии по «Игре в кальмара»
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look PressRolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Я не смогла удержаться! Мне безумно понравился сериал: и сюжет, и игра актёров, и, конечно, визуальный ряд. Ловите тизер моего солдата, — написала Арефьева.

Стандартный красный костюм надзирателя из "«Игры в кальмара» был несколько видоизменен для фотосессии, но подписчики не заметили особых изменений и похвалили модель за «безумно красивый» косплей. Фотографии набрали тысячи лайков и сотни комментариев

Ранее психолог рассказала, как «Игра в кальмара» может повлиять на детей. По её словам, множество сцен насилия и жестокости в сериале могут стать причиной нарушения сна и ночных кошмаров, а также повышенной возбудимости нервной системы и тревожности у детей.

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