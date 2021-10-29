Пока вы в маске: коронавирус начал терять один из главных симптомов

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ об изменениях в симптоматике коронавирусной инфекции. Она отметила, что четыре волны заболеваемости COVID-19 кардинально изменили симптомы инфекции. Так, SARS-CoV-2 больше не провоцирует потерю вкуса и обоняния, а самым агрессивным симптомом стало повышение температуры. "Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние", - сказала медик.
На пяти станциях московского метро открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пункты появились на станциях «Тверская» («Пушкинская»), «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошёвская», «Третьяковская». Для теста взрослым нужен паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). Дети могут пройти тест с родителями, необходимо свидетельство о рождении.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от Covid-19 будет защищать около полугода, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что эффективность назальной формы препарата предстоит изучить во время исследований. «Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае (вакцинироваться - ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — сказал Гинцбург. Назальный способ введения позволит не только достичь иммунитета от заболевания, но также и защитить органы дыхания.
Главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего распространение COVID-19, нет. "Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает", - сказал он. По его словам, риск повторного заболевания коронавирусной инфекцией наступает через шесть месяцев. "Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться", - добавил Проценко. Медик подчеркнул, что если человек переболел и не вакцинировался, то существует высокая вероятность того, что он может заразиться и повторно заболеть.
В Москве проводится исследование безопасности и эффективности вакцины «Спутник V» для детей. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте от 12 до 17 лет. Как сообщает РИА Новости, оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. В пресс-службе мэра Москвы заявили, что «результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1—2-й фазы».