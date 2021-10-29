Пока вы в маске: коронавирус начал терять один из главных симптомов

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Врач Повторейко заявила, что COVID-19 больше не вызывает потерю вкуса и обоняния

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ об изменениях в симптоматике коронавирусной инфекции. Она отметила, что четыре волны заболеваемости COVID-19 кардинально изменили симптомы инфекции. Так, SARS-CoV-2 больше не провоцирует потерю вкуса и обоняния, а самым агрессивным симптомом стало повышение температуры. "Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние", - сказала медик.

В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на коронавирус

На пяти станциях московского метро открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пункты появились на станциях «Тверская» («Пушкинская»), «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошёвская», «Третьяковская». Для теста взрослым нужен паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). Дети могут пройти тест с родителями, необходимо свидетельство о рождении.

Гинцбург рассказал, что назальная Covid вакцина будет действовать полгода

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от Covid-19 будет защищать около полугода, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что эффективность назальной формы препарата предстоит изучить во время исследований. «Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае (вакцинироваться - ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — сказал Гинцбург. Назальный способ введения позволит не только достичь иммунитета от заболевания, но также и защитить органы дыхания.

Проценко заявил, что эффективного препарата для лечения коронавируса нет

Главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего распространение COVID-19, нет. "Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает", - сказал он. По его словам, риск повторного заболевания коронавирусной инфекцией наступает через шесть месяцев. "Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться", - добавил Проценко. Медик подчеркнул, что если человек переболел и не вакцинировался, то существует высокая вероятность того, что он может заразиться и повторно заболеть.

В Москве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях