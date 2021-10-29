Новые пункты бесплатного тестирования на COVID открылись в метро Москвы

Еще на пяти станциях московского метро открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

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Провериться на COVID-19 теперь можно на станции «Тверская»/«Пушкинская» (выходы 2-4), «Маяковской» (выход 1), «Тургеневской» (выход 3-5), «Хорошевской» (выход 1-4) и «Третьяковской» (выход 2).

«Все станции, кроме Маяковской, пересадочные, через них строят свои маршруты тысячи пассажиров, здесь много бизнес-центров, поэтому точки экспресс-тестирования будут удобны для всех», – отметили в Дептрансе.

Для теста взрослым потребуется только взрослым и номер полиса ОМС при его наличии, а детям – присутствие родителей и свидетельство о рождении.

Услугу запустили по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Отмечается, что у пассажиров пункты пользуются у пассажиров спросом и помогает выявить заболевание на ранних стадиях.