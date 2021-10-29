Пока вы спали: убийство энергетики Украины и угрозы Франции

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В Раде заявили об «убийстве» Россией украинской энергетической системы

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии приводит к тому, что украинские генерирующие компании недополучают деньги и это «убивает» энергетическую систему страны, пишет РИА Новости.

«Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. <…> Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», - уверена она.

Франция пригрозила Великобритании отключениями электричества

Париж потребовал от Лондона решить вопрос с лицензиями на вылов рыбы для французских моряков, пригрозив в случае неисполнения Великобританией обязательств энергетическими санкциями. Об этом пишет «Независимая газета».

На Францию приходится 47% от общего импорта электроэнергии Британии. В случае введения санкций под ударом в первую очередь окажется остров Джерси, который практически полностью (на 95%) зависит от поставок электроэнергии из соседней республики.

Китай напугал США новейшим оружием

Испытания китайского гиперзвукового оружия вызвало панику в американских СМИ, а глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сравнил его по значимости с запуском СССР первого спутника Земли. Об этом пишет «Взгляд».

Несмотря на то, что Китай опроверг сообщения об испытании такого оружия, в США считают, что на орбиту могли быть выведены гиперзвуковые боевые блоки, способные прорвать оборону страны.

Лидеры стран G20 соберутся в Риме

Впервые с начала пандемии лидеры стран G20 проведут очные переговоры. Саммит пройдет в Риме 30–31 октября и будет посвящен изменению климата, борьбе с COVID-19, энергетическому кризису и ситуации в Афганистане. Об этом сообщают «Известия».

При этом опрошенные изданием политологи обратили внимание на то, что по-прежнему «существует огромный разрыв между заявленными целями мировых саммитов и их фактической реализацией». По их мнению, серьезных прорывов от переговоров мировых лидеров ожидать не стоит.

Эксперты предрекли воровство Украиной транзитного газа

Недостаточное количество газа в подземных хранилищах перед отопительным сезоном и грозящий Украине энергетический кризис с веерными отключениями электричества могут привести к отбору топлива из транзитной трубы. Об этом заявили опрошенные «Взглядом» эксперты.