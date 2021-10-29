«Вакцинироваться раз в полгода, может быть, реже?»

Назальная вакцина от коронавируса, которая распыляется в нос, может быть введена раз в полгода, «может быть реже», сказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, ее имеет смысл вводить при вакцинации, либо если у человека есть свои антитела. По мнению Минздрава России, вакцинация — единственное, что может защитить человека от смертельного вируса.

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальной вакциной (второй компонент "Спутника V", распыляемый в нос) против коронавируса смогут воспользоваться те, у кого уже есть антитела. По его словам, ею следует прививаться один раз в полгода.

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"Может быть, и реже", - считает специалист.

По мнению Гинцбурга, вакцинация "Спутником V" и ревакцинация назальным препаратом против COVID-19 могут обеспечить защиту от заражения коронавирусом. Такой способ помогает создать "независимый барьер", препятствующий проникновению вируса.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что медики советовали ей использовать назальную вакцину для дополнительной защиты. При этом без основной прививки, уверена Матвиенко, назальная вакцина не поможет. Назальная вакцина была разработана центром им. Гамалеи и в середине октября одобрена Минздравом для проведения клинических исследований.

Вскоре россиянам будут доступны две интраназальные вакцины от коронавируса COVID-19 на основе "Спутника V".

Гинцбург рассказал, что "Генериуму" продали лицензию на вакцину, которая будет проходить отдельную регистрацию.

"Мы будем выпускать назальную форму вакцины "Спутник V" в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них - жидкие капли со стабилизатором. Таким образом, "Генериум" разрабатывает собственную форму нашего препарата "Спутник V", - добавил глава центра им. Гамалеи.

Вместе с тем он заметил, что лицензию на производство назальной вакцины могут получить и другие желающие:

"Мы передали неисключительную лицензию, так что если кто-то захочет еще, то мы можем продать другим производителям, так как нашему институту это выгодно с экономической точки зрения".

Генеральный директор компании "Генериум" Даниил Талянский рассказал ТАСС, что назальная вакцина "переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины".

Организация, по его словам, уже подала документы в Минздрав России, чтобы ведомство одобрило проведение клинических исследований.

"Рассчитываем, что через 6-8 месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать ее доступной для здравоохранения страны", - сказал Талянский.

С 27 по 28 октября в России зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией - 40096. За то же время умерли 1159 россиян.

По мнению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, именно благодаря вакцинации человеку удается избежать тяжелого течения коронавируса, так как доля привитых среди тяжелобольных составляет 0,03%.