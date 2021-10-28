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Проценко раскрыл сроки повторного заражения COVID-19

Вероника Полынина
37 минут назад

Переболевший коронавирусом пациент может заразиться повторно через шесть месяцев. Об этом заявил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала «Россия 1».

Проценко раскрыл сроки повторного заражения COVID-19
Фото: FacebookFacebook

По словам главврача Коммунарки, чтобы снизить риск повторного заражения, необходимо вакцинироваться.

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно появляется через 6 месяцев. В связи с этим есть четкие, понятные рекомендации Минздрава, что переболевшим пациентам через 6 месяцев целесообразно вакцинироваться», - приводят «Вести.ру» слова Проценко.

Специалист подчеркнул, что вакцина не является защитой от инфицирования, но позволяет подготовить организм к встрече с вирусом. По словам главврача Коммунарки, процент вакцинированных пациентов, проходящих лечение в больнице, - «ничтожно низкий».

«Подавляющее число пациентов, которые сейчас находятся в больнице в Коммунарке, это пациенты не вакцинированные», - заявил он.

Также Проценко рассказал, что с распространением штамма «дельта» в больницах, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии, оказываются молодые пациенты без сопутствующих патологий.

28 октября впервые с начала пандемии в России за сутки было зафиксировано более 40 тысяч случаев заболевания (40 096) коронавирусом. Также был установлен и новый антирекорд по смертности - за сутки от COVID-19 скончались 1159 человек.

Общество,Денис Проценко,Минздрав РФ,Вести.Ру,
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