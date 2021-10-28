В Санкт-Петербурге ввели комендантский час

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел комендантский час для предприятий общепита, кинотеатров и концертных залов с 8 ноября.
«С 8 ноября… предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23.00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена», - говорится в сообщении на сайте администрации города.
Кроме того, в ночные часы будет запрещено проводить физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия. Отмечается, что проведение мероприятий разрешено «при условии выполнения ранее установленных требований, в том числе по ограничению участников».
Власти города рекомендовали организациям перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы и давать два выходных проходящим вакцинацию работникам.
С 30 октября невакцинированным жителям Петербурга старше 60 лет рекомендовано не покидать свои дома.
Напомним, что в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга, стоматологических клиник и салонов красоты. Не будут предоставляться государственные, муниципальные услуги в помещениях органов государственной власти Петербурга, государственных городских учреждений, в том числе в МФЦ.