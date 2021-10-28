В России должно быть введено правило одновременной покупки автомобиля и парковочного места. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин в ходе выступления на онлайн-сессии «Механизмы стимулирования строительства на Дальнем Востоке» Восточного экономического форума, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, в России необходимо «кардинально пересматривать подход к парковочным местам». Матюхин предложил, в частности, сделать подход близким к японскому: если человек покупает машину, он обязан купить и парковочное место.

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При этом важно одновременно развивать общественный транспорт и делать жилье по-настоящему комфортным, подчеркнул чиновник.

«Если в микрорайоне сосредоточены все объекты сервиса, конечно, отпадает необходимость иметь в семье две-три машины», — пояснил Матюхин.

Служба собственной безопасности МВД начала проверку в отношении полковника, занимающего должность начальника управления по борьбе с наркотиками по Красноярскому краю. Его подозревают в поджоге машины соседа, который занимал его парковочное место. Об этом пишет Baza.

По версии следствия, мужчина заплатил поджигателю и тот 29 сентября сжёг автомобиль мужчины, который регулярно ставил машину на место, которое полковник считал своим. Об этом стало известно, когда сам поджигатель дал показания на заказчика.

На текущий день полицейский отстранён от должности. По данному факту проводятся проверки. Если будет установлено, что полковник действительно «заказал» поджог машины соседа, то его уволят со службы. На своём посту подозреваемый отработал 30 лет.

Специалисты по подбору недвижимости проанализировали расценки на парковочные места в столице. Средняя стоимость парковочного пространства под один автомобиль в Москве на август 2021 года составила 2,1 миллиона рублей. Данные 18 октября приводит «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЦИАН.

Как поясняют риелторы, место под парковку личного транспорта обойдется московским автомобилистам в сумму, которой хватит на неплохое жилье в соседней Твери. За год личные парковочные пространства в Москве подорожали на 16 процентов, а в Подмосковье — на десять процентов (до 914 тысяч рублей), назвали данные в ЦИАН. Стоимость машино-места в столице составляет около 13 процентов от средней цены квартиры в Москве, в области аналогичный показатель выше — 15 процентов.

По сведениям специалистов, стоимость парковок в столице и Подмосковье до 2020-го не росла свыше 2-3 процентов в год. Пандемия и изменение условий льготной ипотеки «подстегнули» спрос на жилищном рынке, вслед за ним у жителей выросла потребность в площадках под размещение транспорта у новых ЖК.

Стоимость собственного паркинга сильно варьируется в зависимости от района Москвы. Машино-место внутри Садового кольца обойдется в районе 5,57 миллиона рублей, ближе к Третьему транспортному кольцу цены снижаются практически вдвое, до 2,68 миллиона рублей. Недалеко за МКАД можно подобрать паркинг за 1,31 миллиона рублей, добавили в ЦИАН.

В июле 2021 года мэрия Москвы заявила, что жители столицы стали чаще тратиться на покупку мест для машин. С января до середины лета администрация города заключила с горожанами около 500 договоров купли-продажи участков под парковку личного транспорта.

Около 40 человек подрались из-за нехватки парковочных мест в городе Кудрово Ленинградской области, пишет «Фонтанка».

Конфликт разгорелся на Ленинградской улице около 19:00 в субботу, 16 октября. По данным источников, у одного из сетевых магазинов автолюбители поспорили с грузчиком, подъехавшим к торговой точке. Россияне не поделили парковочные места, словесная перепалка переросла в драку. В итоге участниками потасовки стали несколько десятков горожан. «Человек 40», — дал свою оценку очевидец.

Разнимать автолюбителей пришлось с помощью ОМОНа. «Машины пытаются заехать на стоянку, но водителям говорят, что стоянка на сегодня закрыта», — отметил другой очевидец. Правоохранительные органы пока не прокомментировали информацию.

Москвичи испытывают трудности при попытке припарковаться на улицах города, если запретить им ставить машины во дворах, ситуация только ухудшится. Своё мнение по этому поводу высказал адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с «Радио 1».

Запрет парковки во дворах, на мой взгляд, это идея довольно вредная, потому что машины нужно куда-то девать, — признался Радько.

Он аргументировал свою позицию тем, что если жильцам дома не удастся припарковать свою машину во дворе, то, скорее всего, они будут оставлять её «где попало», например на проезжей части. Основной причиной проблемы с парковками в Москве Радько назвал неподготовленность улично-дорожной сети к большому количеству автомобилей.

К сожалению вся улично-дорожная сеть строилась много лет назад, а сейчас всё строится в основном без учёта того, что здесь будет огромное количество автомобилей, и поэтому машины стоят где попало. И пока эта проблема никак не решается. Проблема будет только нарастать, — предсказал он.

Весной 2021 года в России появился новый вид бизнеса — паркшеринг. Это сервис, благодаря которому один водитель может уступить другому за деньги парковочное место. Первый такой стартап запустился в мае в Санкт-Петербурге, и за пару месяцев у него уже появились несколько аналогов и конкурентов. «Секрет фирмы» выяснил, какие перспективы видят эксперты в этой нише.

Давид Мария Мюллер-Мееркатц — так зовут одного из сооснователей сервиса IParkU, первопроходца паркшеринга в России. По его словам, бизнес-идея пришла к нему, когда он опаздывал на встречу и не нашёл парковочного места: «Я решил подойти к водителю, который сидел в машине, и предложил ему небольшую сумму денег, чтобы он освободил место».

Механика работы приложения, со слов генерального директора IParkU Ричарда Стевенса, довольно проста: указываете, куда планируете поехать, и нажимаете на кнопку поиска места. Кто-либо из тех, кто в настоящий момент припаркован неподалёку от указанной точки, примет заказ, дождётся вас и уступит своё место именно вам за вознаграждение. На данный момент такая услуга стоит 200 рублей, из которых 150 идут клиенту, и 50 — сервису.

«В начале августа iParkU завершили четырёхмесячный тест базовой версии приложения в Санкт-Петербурге. Количество установок к этому моменту превысило 22 500 и показало большой интерес к проблеме поиска парковок в городе. За последние 4 месяца мы получили почти 5000 заявок на парковку, из которых смогли выполнить только 15–20%», — сказал Стевенс «Секрету».

Создатели платформы считают, что целевой аудиторией сервиса станут постоянно спешащие люди — им будет проще заплатить 200 рублей, чем наматывать круги в поисках парковочного места.

Ключевыми проблемами приложения IParkU можно считать: отсутствие контроля и гарантии сделки, незаконное использование городской земли и возможное мошенничество. По словам представителей сервиса, последнюю проблему они решили запретом выставлять более одного места за раз и введением системы жалоб.

Вторая проблема решается с помощью оговорки в условиях соглашения — фирма не предоставляет в аренду парковочные места. Клиенты платят не за землю, а за услугу. Также в приложении запрещено продавать парковочные места там, где нет проблем с парковкой.

Решения первой проблемы пока нет, кроме системы жалоб и службы поддержки.

По мнению Стевенса, потребуется время, чтобы люди привыкли к концепции паркшеринга: пока это слишком новое и неизведанное явление. Но поскольку экономика совместного потребления проникает во многие сферы жизни, люди будут готовы принять её и помогать друг другу и в части парковок, надеется он. «В долгосрочной перспективе большая часть баланса между спросом и предложением парковочных мест должна быть реализована через сообщество пользователей, которые паркуются, а также предлагают свои парковочные места через наше приложение», — говорит Стевенс.

Проект уже привлёк 45 млн рублей инвестиций и рассчитывает выйти в плюс к концу 2021 года. Сервис собираются запустить в Москве и других российских городах-миллионниках, а затем основатели намерены выйти на европейский рынок — в Берлин, Лондон и Париж.

Конкуренты среагировали мгновенно

За 2,5 месяца с запуска IParkU у сервиса появилось уже как минимум три конкурента.

Первым стал «Паркшеринг: парковки во дворах Москвы» от LLC Aerotaxi. Этот разработчик прежде выпустил только одно приложение — «Сравни Такси: все цены такси», ставшее хитом и собравшее более 1 млн скачиваний. Однако у нового приложения разработчика пока всего 1000 скачиваний на Android.

Второй аналог — «ParkSharing» от фирмы «Автоматические Шлагбаумы» — представлен во всех городах России. Приложение пока собрало меньше тысячи скачиваний. Программа работает, но из-за малой аудитории предложений парковки в нём пока нет, убедился «Секрет фирмы».

Также на рынок паркшеринга заявился сервис «Skooby Паркшеринг: свободная парковка на карте», тоже развернувшийся на всю Россию. У приложения меньше всего скачиваний — около 100. Приложение работает, и, несмотря на малое число пользователей, уже есть закрытые сделки, судя по отзывам в Play Market.

Объём рынка

В Санкт-Петербурге около 1,7 млн автомобилей, в Москве — 3,8 млн. Если покрыть хотя бы 5% этой аудитории, то средняя годовая выручка таких сервисов паркшеринга достигнет 12 млрд рублей (если каждый пользователь будет совершать хотя бы одну сделку ежедневно), подсчитал «Секрет».

Взлетит ли паркшеринг как каршеринг

По словам опрошенных «Секретом» экспертов, у паркшеринга есть перспективы развития, но преимущественно в городах-миллионниках и со множеством оговорок.

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов считает, что появление такого бизнеса — логичное следствие неспособности городских властей наладить внятную парковочную политику. Появление проекта, который решит заработать на этой проблеме больших городов, было делом времени. При этом появление подобных сервисов означает и то, что Санкт-Петербург вполне созрел для широкомасштабного внедрения платного парковочного пространства на всей территории города, — добавляет он.

Более эффективным решением проблемы отсутствия свободных парковочных мест, с точки зрения директора по развитию компании «Цифровые контрольные технологии» Петра Кейдунова, могут стать автоматизированные парковочные пространства. Такая технология позволит равномерно распределять поток транспорта и подсказывать водителю, где есть свободное место для парковки. Автоматизированные системы полностью исключают человеческий фактор и поэтому более предсказуемы. Данные они берут с p2p-датчиков занятости, которые используют в Германии, Румынии, а в США получают с карт, спутниковых изображений и других источников.

«К тому же за IT-технологиями — будущее, а паркшеринг пока — “тёмная лошадка” с непонятными перспективами», — отметил он.

По словам руководителя департамента аналитики «Тиар-Центра» Константина Стрельцова, в других странах существуют платформы для парковки (Parkgene, Parku, Parkmobile, Parkme, JustPark, Parclick, Parkwhiz, Spothero), но применяются они в узких локациях — кампусах (для сотрудников), парковочном пространстве гипермаркетов, комплексах апартаментов и др.

«Платить водителям за то, что они освобождают место по заявке, — это создавать неправильные стимулы, особенно когда парковка бесплатная. Так, водители будут специально удерживать хорошие места ради систематического заработка на таком сервисе», — говорит он.

Сергей Богданов, управляющий партнёр венчурного фонда YellowRockets.vc, говорит, что Smart Parking Management — это трендовое направление развития умных городов. По данным tracxn, на август 2021 года, в мире насчитывается 482 стартапа по умному управлению парковкой. По прогнозам аналитиков, мировой рынок smart parking составлял $6,05 млрд в 2019 году и достигнет $11,13 млрд к 2027 году.

«Рынок интересный и перспективный, большинство стартапов работает в Европе и Америке. В России этот рынок ещё довольно дикий, во многом теневой, это создает определённые риски, — сказал Богданов. — На этом рынке в России лидирующие позиции займёт стартап, который сумеет договориться с властями крупных городов, с игроками на рынке real estate».