Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу смертей из-за селфи

С января 2008 по июль 2021 года в мире официально зарегистрировали 379 таких случаев.

Каждый третий погибший был путешественником. Больше всего ЧП отмечено в Индии — 100, на втором месте США (39), на третьем — Россия, в нашей стране зафиксировано 33 летальных исхода.

Всего в рейтинг попали 50 стран. Его составили испанские исследователи. По их словам, лидерство Индии объясняется тем, что многие люди в стране делают селфи, высовываясь из окна или двери поезда.