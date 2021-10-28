Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу смертей из-за селфи

С января 2008 по июль 2021 года в мире официально зарегистрировали 379 таких случаев.
Каждый третий погибший был путешественником. Больше всего ЧП отмечено в Индии — 100, на втором месте США (39), на третьем — Россия, в нашей стране зафиксировано 33 летальных исхода.
Всего в рейтинг попали 50 стран. Его составили испанские исследователи. По их словам, лидерство Индии объясняется тем, что многие люди в стране делают селфи, высовываясь из окна или двери поезда.
Отмечается, что средних возраст погибших из-за селфи 24 года, большинство жертв (41%) были младше 19 лет, а самая частая причина гибели — падение с высоты.