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Жириновский предложил ввести уголовное наказание для антипрививочников

Вероника Полынина
20 минут назад

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для людей, выступающих против вакцинации. Об этом он заявил в эфире «Радио России».

Жириновский предложил ввести уголовное наказание для антипрививочников
Фото: ТАССТАСС

Политик раскритиковал граждан, которые «бросились покупать путевки» на время нерабочих дней, и призвал усилить режим самоизоляции в стране. По его словам, во время локдауна следует «всем сидеть дома и не вылезать никуда».

Также он призвал привлекать антипрививочников к уголовной ответственности по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей.

«Если хоть кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в УК, 236 статья, за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или отравление людей или создавшие угрозу наступления таких последствий. Пять-семь лет лишения свободы. Хоть одного посадили? Нет», - констатировал политик.

Кроме того, Жириновский предложил использовать армию для борьбы с пандемией, «отозвать врачей-пенсионеров» и выделить для заболевших койки в санаториях, пансионатах и недорогих гостиницах.

Ранее Владимир Жириновский предложил 37 депутатам Госдумы, которые не прививались и не болели коронавирусом, перейти на дистанционный формат работы.

Общество,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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