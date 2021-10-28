Малышева рассказала, когда не нужно делать вторую прививку от COVID

Врач и телеведущая Елена Малышева считает, что заболевшим коронавирусом после введения первого компонента вакцины не нужно прививаться вторым компонентом, как минимум, полгода после заражения. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Если вы сделали первую прививку и через неделю, две или три недели заболели коронавирусом, то коронавирус сыграет роль второй прививки. Значит, вторая доза прививки вам не нужна», - написала Малышева.

По ее словам, минимум через полгода после болезни нужно проверить уровень антител и решить, нужна ревакцинация или нет.

Она также напомнила, что иммунитет после первой дозы вакцины начинает формироваться только через четыре недели после введения. После второй дозы нужно еще примерно две-три недели, чтобы защита была полной. Она подчеркнула, что до этого человек не имеет защиты и может заболеть.