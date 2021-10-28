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Запреты для холопов: рестораны Москвы пошли на хитрость

Мария Иванова
1 час назад

«Царьград» рассказал, что некоторые московские рестораны нашли способ привлечь гостей даже в нерабочие дни. Речь идет об элитных ресторанах при дорогих отелях: их владельцы предлагают гостям заплатить за номер, чтобы поужинать.

Запреты для холопов: рестораны Москвы пошли на хитрость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Локдаун для холопов, а для бар - бар», - подчеркнул портал.

Нерабочие дни, введенные в Москве из-за ситуации с коронавирусом, продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Рестораны и кафе в этот период могут работать на вынос и доставку. Работа столовых на предприятиях и ресторанов в гостиницах не ограничивается при условии, что в них не могут попасть посторонние.

По данным «Царьграда», благодаря этому правилу некоторым ресторанам удается увеличить число клиентов.

По информации издания, рестораны при некоторых отелях гости смогут посетить, заселившись в номер в нужную дату.

Общество,Царьград ТВ,
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