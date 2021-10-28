Пульмонолог: волна детского коронавируса охватит Россию

Пульмонолог Татьяна Алиева рассказала, что Россию может охватить волна детского коронавируса: коллективный иммунитет сейчас появляется только у взрослых благодаря прививкам и массовым заболеваниям. Об этом сообщает 74.ru.

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«Если коронавирус перекинется на детскую популяцию, если дети начнут болеть также тяжело - а тенденция видна - то мы можем получить новую волну», - подчеркнула медик.

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По ее мнению, надежда избежать такого сценария есть: коллективный иммунитет взрослых как минимум осложнит жизнь коронавирусу.

«У него будет меньше возможностей для мутаций, и детская популяция пострадает меньше», - объяснила она.

Алиева подчеркнула, что коронавирус выявляют у детей любого возраста, в том числе у новорожденных, которые могут болеть крайне тяжело.

«Нас тревожит увеличение числа микст-инфекций (смешанных): по законам эпидемиологии один вирус должен вытеснять другой, но сейчас они ходят вместе, и это отягощает течение болезни у детей», - рассказала медик.

По словам Алиевой, родителям стоит насторожиться, если у маленького ребенка высокая температура, он слишком много спит, дышит со свистом или протяжным выдохом, а также если у него жидкий стул.

«Это не тот случай, когда сон лечит. И в данном случае не надо ломать голову, ковид это или не ковид, потому что для маленького ребенка опасным может быть что угодно, тот же обструктивный бронхит», - подчеркнула она.

О коронавирусе у подростков может свидетельствовать резкий рост температуры до 39 градусов, а также невысокая температура, которая держится несколько дней. Алиева призвала «не зацикливаться» на потере обоняния, а обращать внимание на слабость ребенка. Если температура не выше 37,5 градуса и ребенок не выглядит вялым, можно обойтись без скорой и вызвать врача на дом, посоветовала она.

Летом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об исследовании вакцины для подростков 12-17 лет. С 5 июля его проводили на базе двух детских больниц: имени Башляевой и Морозовской. В исследовании принимали участие сто подростков, 6 июля шестеро из них получили первый компонент вакцины. Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков не было.

В конце октября Гинцбург сообщил, что эту вакцину могут зарегистрировать в ближайшее время.