В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.15
Войти в почту

Власти Крыма ввели QR-коды для посещения торговых центров

Деловая газета "Взгляд"
45 минут назад

Посещать торговые центры на территории Крыма теперь можно будет только при предъявлении QR-кода, говорится в указе, подписанном главой республики Сергеем Аксеновым.

Власти Крыма ввели QR-коды для посещения торговых центров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изменения внесены в пункт 10-1.1 указа. Ранее в пункте указывалось о допуске совершеннолетних граждан при наличии документов и сертификата о вакцинации или QR-кода. Введена система в торговых центрах площадью 300 кв. метров и более, передает ТАСС.

Для граждан старше 60 лет введена обязательная самоизоляция, об этом говорится в указе. Глава республики подписал документ, согласно которому жителям региона старше 60 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, с 30 октября запрещено покидать место проживания. Документ появился на сайте правительства 28 октября.

Покидать место жительства можно только в случае прямой угрозы жизни, для следования к месту вакцинации, к ближайшему магазину, на работу или вынести мусор.

Ранее сообщалось, что российские туристы аннулировали более трети путевок в Крым и Севастополь из-за новых коронавирусных ограничений. Отменено 30% туров, которые бронировались на ноябрьские выходные.

Общество,Сергей Аксенов,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители