Власти Крыма ввели QR-коды для посещения торговых центров

Посещать торговые центры на территории Крыма теперь можно будет только при предъявлении QR-кода, говорится в указе, подписанном главой республики Сергеем Аксеновым.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Изменения внесены в пункт 10-1.1 указа. Ранее в пункте указывалось о допуске совершеннолетних граждан при наличии документов и сертификата о вакцинации или QR-кода. Введена система в торговых центрах площадью 300 кв. метров и более, передает ТАСС.

Для граждан старше 60 лет введена обязательная самоизоляция, об этом говорится в указе. Глава республики подписал документ, согласно которому жителям региона старше 60 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, с 30 октября запрещено покидать место проживания. Документ появился на сайте правительства 28 октября.

Покидать место жительства можно только в случае прямой угрозы жизни, для следования к месту вакцинации, к ближайшему магазину, на работу или вынести мусор.