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Доктор Мясников назвал фатальную ошибку при лечении коронавируса

Вечерняя Москваиещё 5
1 час назад

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о фатальной ошибке, которую совершают больные COVID-19. Об этом Мясников сообщил в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.

Эксперт отметил, что сбить повышенную температуру может «Парацетамол», обильное питье и куриный бульон. Но некоторые пациенты, болеющие дома, начинают хаотично принимать лекарства. Как правило, кроворазжижающие, гормональные и антибиотики.

Как утверждает специалист, это может ухудшить самочувствие пациента, передает «Москва24».

— А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность, — заявил Александр Мясников.

Он призвал врачей сообщать больным COVID-19 о вреде приема ненужных лекарств.

Ранее врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Денис Мирошников рассказал о новых осложнениях от коронавирусной инфекции. По его словам, все чаще встречаются микст-инфекции, бактериальная пневмония и сепсис.

Общество,Видео,Александр Мясников,Москва24,
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