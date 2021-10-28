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Инфекционист объяснил принцип работы назальной вакцины от COVID-19

Деловая газета "Взгляд"
37 минут назад

Назальная вакцина создает защитный барьер слизистой оболочки, из-за чего коронавирусу сложнее прицепиться, а затем в организме вырабатываются антитела и интерфероны, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Инфекционист объяснил принцип работы назальной вакцины от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что если вакцинированный «Спутником V» человек будет применять назальную вакцину, то это, предположительно, обеспечит ему 100 % иммунитет от COVID-19. Он подчеркнул, что так пациент будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

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«Назальная вакцина, в первую очередь, создает защитный барьер слизистой оболочки. То есть, она становится более эффективной в защите прикрепления вируса. Далее, в организме появляются антитела, вырабатываются интерфероны. Происходит все это, как правило, от нескольких часов, после применения, до нескольких дней», – говорит Малышев.

Кроме того, поскольку назальная вакцина и инъекционная «Спутник V» работают на разном уровне защиты, конфликтовать они в организме не будут, продолжает врач. Он полагает, что возможно их одновременное использование.

«Подобные вакцины уже делались, и ни раз. Есть целый ряд антибактериальных препаратов, которые воздействуют на слизистую, они уже давно успешно используются в практике. При этом, назальная вакцина – это не одноразовое средство защиты, а более долгосрочное», – полагает собеседник.

Использовать подобные препараты постоянно не придется, а только во время подъема заболеваемости, объясняет инфекционист. То есть, это преимущественно не отдельное средство защиты, а дополняющее вакцинацию, чтобы повысить противостояние иммунитета к той или иной инфекции. Тем не менее, самостоятельно такую назальную вакцину тоже можно будет применять, полагает Малышев, но, скорее всего, результат будет не таким высоким.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что назальные вакцины лучше инъекционных с психологической точки зрения психологии, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели прививки.

Общество,Александр Гинцбург,Николай Малышев,Деловая газета "Взгляд",
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