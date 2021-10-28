«Глядя на пациентов в нашем ковидном госпитале, могу сказать, что чаще стали встречаться микст-инфекции (то есть смешанные). Проще говоря, это когда человек одновременно болеет несколькими видами вирусов. Обычно такое заболевания протекают очень тяжело. У некоторых в дополнение к вирусным развиваются и бактериальные пневмонии. Раньше такое встречалось редко», — пояснил Мирошников.