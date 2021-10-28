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Врач рассказал о новых осложнениях при коронавирусе

Парламентская газетаиещё 1
1 час назад

Микст-инфекции, бактериальная пневмония и сепсис стали новыми осложнениями болезни COVID-19. Об этом рассказал врач-инфекционист Денис Мирошников, пишет Общественная служба новостей (ОСН).

По словам специалиста, в больницах у пациентов чаще стали наблюдаться смешанные инфекции.

«Глядя на пациентов в нашем ковидном госпитале, могу сказать, что чаще стали встречаться микст-инфекции (то есть смешанные). Проще говоря, это когда человек одновременно болеет несколькими видами вирусов. Обычно такое заболевания протекают очень тяжело. У некоторых в дополнение к вирусным развиваются и бактериальные пневмонии. Раньше такое встречалось редко», — пояснил Мирошников.

Он добавил, что самое тяжелое осложнение бактериальной пневмонии — это сепсис (заражение крови). Это осложнение может привести к летальному исходу, заявил инфекционист.

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Мирошников заключил, что в период непростой эпидемиологической обстановки введение в России нерабочих дней будет эффективным. Специалист посоветовал в это время всем, кто еще не прошел вакцинацию, поставить прививку от коронавируса, так как это является наивысшей защитой от болезни COVID-19.

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