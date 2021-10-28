Антипрививочники атаковали РБК после опроса о вакцинации от COVID-19

Анонимный опрос в Telegram-канале РБК на тему возможных ограничений в России для нежелающих прививаться от коронавируса стал причиной травли издания. Об этом сегодня заявил в Facebook руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.

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Ранее издание РБК поинтересовалось у пользователей Telegram, поддержали ли бы они введение жестких ограничений в России для граждан, не желающих делать прививку от коронавируса. В опросе было предложено два варианта ответа: «Да, люди без прививки должны быть изолированы» и «Нет. Это дискриминация и нарушение прав человека». По данным на 13.17 мск 28 октября, за первый вариант проголосовали 25% участников опроса, второй поддержали 75%.

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По словам Петра Канаева, после публикации опроса и возникшей в комментариях дискуссии у противников прививок «появился новый лозунг – «Добьем РБК!!!».

«Опрос перепостили звездные антипрививочники, Telegram-каналы специалистов по «сопротивлению новому мировому порядку» и т.д. Нагнали кучу людей и ботов. Они «добивают РБК» (не добьют) за то, что мы - журналисты, мы задаем вопросы. Пишут тысячи одинаковых комментариев, жалуются», - констатировал руководитель объединенной редакции издания.

Канаев подчеркнул, что привык уважать чужое мнение, однако ему «сейчас сложно», так как он не понимает, откуда антипрививочники взяли право не носить маски в общественных местах и почему считают, что вакцинация – это заговор мировых элит.

«Есть право на общественную безопасность для всех, которая сейчас зависит от санитарных властей. Вокруг нас эпидемия, ковид убивает сотни тысяч людей. Страна ушла на больничный. Любое место, где собираются люди, с точки зрения риска заражения опасно, как инфекционная больница. А в больницах носят маски (это для тех, кто без медицинского образования и убежден, что маски от ковида не защищают)», - отметил он.

Журналист подчеркнул, что лично он очень хочет победить эпидемию и считает, что «сейчас непривитый человек без маски – это угроза его настоящему и будущему».

Петр Канаев также высказался по поводу еще одного аргумента антипрививочников, что «привитые болеют», отметив, что коронавирус у тех, кто вакцинировался, проходит гораздо легче. А, говоря о возможном заговоре мировых элит, руководитель объединенной редакции РБК поинтересовался, почему же «чипировать всех» решили через вакцину, а не йогурт или воздух из кондиционера.

«Похоже, что если существует глобальный заговор для борьбы с перенаселением Земли, то на него работают одни антипрививочники», - констаировал он.