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«Считанные флаконы»: в России возник дефицит жизненно важного препарата

Алиса Селезнёва
22 минуты назад

В России сложилась критическая ситуация с поставками препарата «Иммуноглобулин человеческий нормальный», который жизненно необходим людям с первичным иммунодефицитом. Об этом со ссылкой на фонд помощи «Подсолнух» пишет «Коммерсант».

«Считанные флаконы»: в России возник дефицит жизненно важного препарата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным фонда, который помогает людям с редким генетическим заболеванием — первичным иммунодефицитом, с начала года поступило 134 обращения об отказах в обеспечении иммуноглобулином. В «Подсолнухе» отметили, что срочную помощь получили 103 пациента и шесть лечебных учреждений, однако сейчас теперь поставщики предупредили, что на складах остались «считаные флаконы».

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Дефицит препарата подтвердил и заместитель директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан. По его словам, препарата «Иммуноглобулин человеческий нормальный» либо нет совсем, либо есть, но в крайне ограниченном количестве.

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Производители объясняют перебои с поставками низкими закупочными ценами и нехваткой плазмы, из которой выделяется иммуноглобулин, и прогнозируют, что в ближайшее время дефицит препарата сохранится.

«Пациенты не могут оставаться без терапии, поэтому сейчас крайне важно принять экстренные меры по обеспечению экстренных поставок иммуноглобулинов в Россию», - заявила президент фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе.

Она призвала власти страны «в срочном порядке» произвести закупку препарата для обеспечения нужд регионов и наладить в России производство качественного ИЧН в достаточном объеме.

При этом в августе и сентябре была произведена перерегистрация минимальной закупочной цены на препарат, она была повышена.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством дал поручение провести централизованную закупку дорогостоящих лекарств для стационарного лечения больных COVID-19. Также глава государства потребовал вести ежесуточный мониторинг доступности лекарственных средств, включая медицинский кислород, и медицинских изделий для оказания помощи больным коронавирусом.

Общество,Алексей Масчан,Владимир Путин,
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