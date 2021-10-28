Врач назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19

«Надо выбросить из головы всякую дурь про поездки на юг или за рубеж во время нерабочих дней. Поймите, что это не отдых, а эпидемиологические каникулы, то есть попытка прервать цикл заражений. Это каникулы не для нас, а для вируса, мы от него прячемся», — заключил Алексей Водовозов.