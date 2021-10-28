Врач назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19

Нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября, могут стать наилучшим временем для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. Об этом Радио Sputnik рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.
Ранее глава Российского государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты для сотрудников. При этом главы регионов могут объявить дополнительные нерабочие дни раньше этого срока или продлить выходные в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Как пояснил Водовозов, нерабочие дни являются лучшим временем, чтобы вакцинироваться, поскольку после прививки у многих появляется ощущение слабости и может повыситься температура.
«Это может быть повышение температуры, слабость, разбитость и так далее. Лучше, чтобы такие последствия пришлись не на рабочий день, а на выходные. Можно спокойно отлежаться, а потом выйти на работу», — сказал врач.
Специалист добавил, что снизить количество контактов с потенциальными источниками инфекции на весь период нерабочих дней.
«Надо выбросить из головы всякую дурь про поездки на юг или за рубеж во время нерабочих дней. Поймите, что это не отдых, а эпидемиологические каникулы, то есть попытка прервать цикл заражений. Это каникулы не для нас, а для вируса, мы от него прячемся», — заключил Алексей Водовозов.