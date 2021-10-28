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Песков: "Обязательной вакцинации на федеральном уровне нет"

Елена Прошина
30 минут назад

Никаких решений по вопросу введения обязательной вакцинации от коронавируса в России пока не принималось, отслеживается развитие ситуации с заболеваемость. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются», - заявил Песков.

При этом официальный представитель Кремля констатировал, что сегодняшние цифры по заболеваемости и смертности от коронавируса «не являются поводом для оптимизма».

Сегодня впервые с начала пандемии в России за сутки было зафиксировано более 40 тыс. случаев заболевания (40 096) коронавирусом. Также был установлен и новый антирекорд по смертности - за последние 24 часа от COVID-19 скончались 1159 человек.

Ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в стране усугубляется вследствие недостаточных темпов вакцинации и несоблюдения ограничительных мер.

Общество,Видео,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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