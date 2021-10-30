По всей России начались нерабочие дни

Во всех регионах России начались нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев коронавирусной инфекции. В соответствии с решением президента страны Владимира Путина они продлятся до 7 ноября включительно и могут быть продлены.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Владимир Астапкович / РИА Новости

В общей сложности в соответствии с федеральными сроками — с субботы, 30 октября, — нерабочие дни начались в 73 регионах.

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Остальные регионы воспользовались правом ввести выходные еще раньше. Уже в понедельник, 25 октября, нерабочие дни были объявлены в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Пермском крае. С 26 октября начались выходные в Северной Осетии и девяти муниципалитетах Чувашии. С 27 октября — в Саратовской области.

В четверг, 28 октября, к ним присоединились Калининградская область с Адыгеей, а также Москва и Подмосковье.

В Москве работают больницы, аптеки и продуктовые магазины

В столичном регионе приостановлена работа большинства предприятий сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Школы и детские сады ушли на каникулы, в последних действуют только дежурные группы. Продолжают работу организации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. В частности, ограничения не затронули аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки.

Все столичные клиники, кроме стоматологических, работают в обычном режиме, зубные врачи оказывают только неотложную помощь. Метро, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат перевозить пассажиров.

Путин разрешил губернаторам продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

Главы субъектов федерации могут самостоятельно продлевать период нерабочих дней, ориентируясь по санитарно-эпидемиологической обстановке в своих регионах. Об этом сообщается в указе президента.

Ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться сложной

В частности, 29 октября во всех 85 регионах России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 за сутки. Общее число заражений достигло 8 432 546.