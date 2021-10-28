В Apple Music передали Крым Украине

Разработчики приложения Apple Music исправили карту и отметили Крым в составе Украины. Об этом сообщили на странице посольства Украины в США в Facebook.

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«Отличная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили в посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, которые ранее содержали ложное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым — это Украина», — сообщили в консульстве.

Ранее в октябре МИД Украины заявило, что на картах приложения Apple Music Крым отмечен в составе России. Ведомство поручило посольству страны в США обратиться к Apple за разъяснениями. Тогда спикер министерства Олег Николенко заявил, что признавать полуостров территорией другого государства запрещают международные договоренности.