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В Apple Music передали Крым Украине

Елена Прошина
1 час назад

Разработчики приложения Apple Music исправили карту и отметили Крым в составе Украины. Об этом сообщили на странице посольства Украины в США в Facebook.

В Apple Music передали Крым Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отличная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили в посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, которые ранее содержали ложное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым — это Украина», — сообщили в консульстве.

Ранее в октябре МИД Украины заявило, что на картах приложения Apple Music Крым отмечен в составе России. Ведомство поручило посольству страны в США обратиться к Apple за разъяснениями. Тогда спикер министерства Олег Николенко заявил, что признавать полуостров территорией другого государства запрещают международные договоренности.

Напомним, что по итогам референдума Крым вошел в состав России в 2014 году. Несмотря на результаты голосования, на Украине полуостров называют «территорией, временно оккупированной РФ». Власти РФ же заявляют, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.

Общество,Олег Николенко,МИД,Apple,
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