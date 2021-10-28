Минюст подготовил проект нового КоАП

Министерство юстиции подготовило проект нового кодекса об административных правонарушениях, он будет внесен в правительство после всех согласований, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Минюстом по итогам состоявшегося на площадке межведомственной рабочей группы обсуждения сформирована новая редакция проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов. В настоящее время законопроекты направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации, включая предпринимательские объединения», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

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При этом в Минюсте уточнили, что по результатам согласования тексты законопроектов будут подвергнуты финальной доработке и вынесены для одобрения на заседание межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП, после чего размещены на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Внести документ в правительство России законопроекты планируется после завершения всех процедур, которые помимо межведомственного согласования и оценки регулирующего воздействия включают также получение заключения Минфина России по результатам оценки финансовых последствий, и заключения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщили в пресс-службе, проект нового Кодекса предусматривает уплату штрафов за различные нарушения с разными скидками.

«За впервые совершенное административное правонарушение, не считающееся грубым, лицу, не оспаривающему наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении, и согласному с особенностями обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях (только в случае существенного нарушения процессуальных требований), административный штраф будет назначаться в размере одной третьей минимального размера административного штрафа», – уточняет ведомство.

Кроме того, право на 50% скидку при оплате административного штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренное в настоящее время в отношении отдельных составов административных правонарушений, будет распространено на все административные правонарушения, не относящиеся к грубым.

Отмечается, что если человек впервые совершил административное правонарушение, которое считается грубым, или негрубое правонарушение, но при наличии отягчающих ответственность обстоятельств, когда нельзя назначить предупреждение, то размер административного штрафа не будет превышать половины от суммы минимального и максимального его размеров, предусмотренных соответствующей нормой.

«В проекте КоАП вводится запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольных (надзорных) мероприятий», – говорится в сообщении.

«Соответствующая норма включена в проект процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Кроме того, в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях России будет предусмотрена возможность заключить досудебное соглашение.

«В проекте КоАП закреплена возможность заключения соглашения между лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и уполномоченным государственным органом или Банком России, которые осуществляют производство по делу об административном правонарушении», – говорится в сообщении.

При этом регламентируются условия такого соглашения. Так, нарушитель обязуется уплатить в соответствующий бюджет сумму, не превышающую минимальный размер административного штрафа, установленного за правонарушение; возместить вред; принять меры, направленные на предотвращение совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Кроме того, соглашение может быть заключено с момента возбуждения дела об административном правонарушении до начала рассмотрения дела по существу и должно устанавливать сроки исполнения соответствующих обязанностей.

«Лицо, исполнившее соглашение, освобождается от административной ответственности. Производство по делу об указанном административном правонарушении в отношении данного лица подлежит прекращению. Повторное заключение соглашения с лицом, не исполнившим условия ранее заключенного с ним соглашения, не допускается», – уточняется в сообщении.