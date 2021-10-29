Повесивший свой портрет в "Эрмитаже" блогер извинился перед музеем

Блогер из Санкт-Петербурга Кирилл Смородин, повесивший свой портрет в Военной галерее 1812 года в Эрмитаже, извинился и предложил музею услуги волонтёра. Об этом он написал в Instagram-аккаунте. Ранее Эрмитаж пожаловался на блогера в прокуратуру, попросив проверить его поступок на оскорбление памяти защитников Отечества.

Фото: smorodin.kir/instagram.com smorodin.kir/instagram.com

Я приношу публичные извинения всем сотрудникам музея Эрмитаж за свою неудачную шутку. <...> Также я написал большое письмо директору Эрмитажа Михаилу Борисовичу Пиотровскому с извинениями и объяснениями ситуации, — говорится в посте.

Смородин добавил, что предложил музею услуги волонтёра и помощь в организации одной из выставок. В пресс-службе Эрмитажа отказались от комментариев РИА Новости по ситуации.

27 октября Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия блогера Кирилла Смородина на предмет оскорбления защитников Отечества.

Смородин повесил своё стилизованное изображение в Военной галерее Эрмитажа, где выставлены портреты героев войны 1812 года. В социальных сетях блогер отметил, что хотел видеть себя среди «выдающихся людей».