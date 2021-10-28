Врач объяснил свою рекомендацию непривитым "помирать дома"

Главный врач Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов, который ранее сказал, что не привитые от коронавируса граждане должны "помирать дома", извинился за свои слова. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Владимир Новожилов/IRK.ru Владимир Новожилов/IRK.ru

"Приношу свои извинения, если кого-то я задел своим выступлением. Для каждого из медиков нет никакой разницы, привит человек или не привит. Помощь оказывалась, оказывается и будет оказываться всегда, везде и всем", - сказал он.

Врач также добавил, что сейчас на базе больницы развернуто шесть отделений для пациентов с коронавирусом, в том числе для новорожденных детей.

По словам Новожилова, эмоциональность его реплики связана непосредственно с судьбой этих детей, их здоровьем. Медик подчеркнул, что очередная волна коронавирусной инфекции все больше вовлекает детей в эпидемиологический процесс, участились случаи тяжелого течения болезни у маленьких пациентов.

Новожилов заявил, что главным средством против болезни является прививка и призвал всех вакцинироваться.