Врач объяснил свою рекомендацию непривитым "помирать дома"

Главный врач Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов, который ранее сказал, что не привитые от коронавируса граждане должны "помирать дома", извинился за свои слова. Об этом сообщает ТАСС.
"Приношу свои извинения, если кого-то я задел своим выступлением. Для каждого из медиков нет никакой разницы, привит человек или не привит. Помощь оказывалась, оказывается и будет оказываться всегда, везде и всем", - сказал он.
Врач также добавил, что сейчас на базе больницы развернуто шесть отделений для пациентов с коронавирусом, в том числе для новорожденных детей.
По словам Новожилова, эмоциональность его реплики связана непосредственно с судьбой этих детей, их здоровьем. Медик подчеркнул, что очередная волна коронавирусной инфекции все больше вовлекает детей в эпидемиологический процесс, участились случаи тяжелого течения болезни у маленьких пациентов.
Новожилов заявил, что главным средством против болезни является прививка и призвал всех вакцинироваться.
Ранее сообщалось, что главный врач детской больницы в Иркутске во время прямого эфира попросил отказавшихся от вакцинации людей не нагружать систему здравоохранения. Противники вакцинации, заболев COVID-19, лучше пусть "помирают дома", отметил медик Владимир Новожилов. Он добавил, что сам сомневался, прививаться ему или нет, но решил сделать это после применения "Спутника V" в российской армии.