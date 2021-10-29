Кальянную «Мята Lounge» на востоке Москвы повторно опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

«В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за проведением противоэпидемических мероприятий. Так, по адресу: ул. Стромынка, д. 25, стр. 1, в кальянной «Мята Lounge» были выявлены нарушения мер профилактики COVID-19. Например, отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводятся обеззараживание воздуха и термометрия. Ранее за аналогичные нарушения кальянная уже была опечатана. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Кальянная опечатана повторно», - сказал Алискандиев.