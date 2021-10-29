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Кальянную «Мята Lounge» на востоке Москвы повторно опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Агентство «Москва»иещё 2
49 минут назад

Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную сети «Мята Lounge» на ул. Стромынка в Восточном административном округе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Мурад Алискандиев.

Кальянную «Мята Lounge» на востоке Москвы повторно опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за проведением противоэпидемических мероприятий. Так, по адресу: ул. Стромынка, д. 25, стр. 1, в кальянной «Мята Lounge» были выявлены нарушения мер профилактики COVID-19. Например, отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводятся обеззараживание воздуха и термометрия. Ранее за аналогичные нарушения кальянная уже была опечатана. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Кальянная опечатана повторно», - сказал Алискандиев.

Он отметил, что за выявленные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Общество,Законодательство,Массовое отравление,Роспотребнадзор,
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