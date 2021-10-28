Врач заявил о второй пандемии в России

Александр Фомин, реабилитолог и эксперт по здоровому образу жизни, предупредил россиян о возможном начале «второй пандемии». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на радио Sputnik.

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По словам врача, в России кроме стремительно распространяющегося вируса COVID-19 существует и другая опасность, которая может принять размах пандемии. Фомин пояснил, что примерно половина летальных исходов в России происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. Этот показатель значительно ниже в некоторых странах», — рассказал он.

По мнению врача, россиянам для снижения риска заболевания сердечно-сосудистых систем необходимо правильно скорректировать свой образ жизни. Он рекомендовал ежедневно практиковать активную ходьбу длительностью от 45 до 90 минут. Фоменко уверен, что ходьбы вполне достаточно для подвижного образа жизни, и необходимости бегать нет.

Также врач предупредил, что большинство людей слишком много времени проводят в сидячем положении. Он посоветовал как минимум раз в час вставать и двигаться, даже если физическая нагрузка будет длиться не больше минуты.