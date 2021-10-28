В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 82.34
Войти в почту

Врач заявил о второй пандемии в России

Елена Прошина
52 минуты назад

Александр Фомин, реабилитолог и эксперт по здоровому образу жизни, предупредил россиян о возможном начале «второй пандемии». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на радио Sputnik.

Врач заявил о второй пандемии в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам врача, в России кроме стремительно распространяющегося вируса COVID-19 существует и другая опасность, которая может принять размах пандемии. Фомин пояснил, что примерно половина летальных исходов в России происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. Этот показатель значительно ниже в некоторых странах», — рассказал он.

По мнению врача, россиянам для снижения риска заболевания сердечно-сосудистых систем необходимо правильно скорректировать свой образ жизни. Он рекомендовал ежедневно практиковать активную ходьбу длительностью от 45 до 90 минут. Фоменко уверен, что ходьбы вполне достаточно для подвижного образа жизни, и необходимости бегать нет.

Также врач предупредил, что большинство людей слишком много времени проводят в сидячем положении. Он посоветовал как минимум раз в час вставать и двигаться, даже если физическая нагрузка будет длиться не больше минуты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, которые могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Наибольшую опасность для сердца, согласно его оценке, представляют препараты химиотерапии.

Общество,Александр Мясников,Александр Фомин,ИА Sputnik,Lenta.ru,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители