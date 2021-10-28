Врач заявил о второй пандемии в России

Половина смертей в России происходит не из-за коронавируса, а из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал специалист-реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин .

«По моему мнению, у нас 50% смертности — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже», — заявил Фомин в эфире радио Sputnik.

Врач отметил, что ситуацию необходимо менять. Чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, он советует больше двигаться, особенно тем, у кого сидячая работа. По его словам, от 45 до 90 минут в день нужно уделять активной ходьбе.