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Врач заявил о второй пандемии в России

Ura.Ruиещё 4
19 минут назад

Половина смертей в России происходит не из-за коронавируса, а из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал специалист-реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин.

Врач заявил о второй пандемии в России
Фото: URA.RUURA.RU

«По моему мнению, у нас 50% смертности — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже», — заявил Фомин в эфире радио Sputnik.

Врач отметил, что ситуацию необходимо менять. Чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, он советует больше двигаться, особенно тем, у кого сидячая работа. По его словам, от 45 до 90 минут в день нужно уделять активной ходьбе.

Ранее кардиолог Дмитрий Напалков называл три скрытых симптома инфарктов и инсультов. В частности, это повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние.
Общество,Дмитрий Напалков,Александр Фомин,ИА Sputnik,
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