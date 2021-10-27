Россияне массово аннулируют туры по регионам

В российских регионах из-за коронавирусных ограничений аннулировано более 20% от общего числа забронированных на ноябрьские праздники туров. Об этом в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Туроператоры говорят примерно о 20% аннуляций от туров, приобретенных в некоторые регионы [РФ] на ноябрьские праздники. И я предполагаю, что за оставшиеся два дня этот процент несколько возрастет», - приводит ТАСС слова Ломидзе.

В частности, туристы аннулируют туры в Севастополь, где установили блокпосты для проверки QR-кодов въезжающих туристов. Также большой процент отмен в Калининграде, где также ввели систему QR-кодов для туристов и отменили групповые экскурсии.