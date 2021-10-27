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Россияне массово аннулируют туры по регионам

Вероника Полынина
1 час назад

В российских регионах из-за коронавирусных ограничений аннулировано более 20% от общего числа забронированных на ноябрьские праздники туров. Об этом в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Россияне массово аннулируют туры по регионам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Туроператоры говорят примерно о 20% аннуляций от туров, приобретенных в некоторые регионы [РФ] на ноябрьские праздники. И я предполагаю, что за оставшиеся два дня этот процент несколько возрастет», - приводит ТАСС слова Ломидзе.

В частности, туристы аннулируют туры в Севастополь, где установили блокпосты для проверки QR-кодов въезжающих туристов. Также большой процент отмен в Калининграде, где также ввели систему QR-кодов для туристов и отменили групповые экскурсии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Общество,Майя Ломидзе,Владимир Путин,Ассоциация туроператоров России,ИТАР-ТАСС,
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