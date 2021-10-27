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В Госдуме призвали сократить рабочий день в России до семи часов

Ura.Ru
1 час назад

В России необходимо сократить продолжительность рабочего дня, чтобы сумма рабочих часов за неделю составляла не 40, а 36 часов. Это позволит улучшить демографическую ситуацию и сохранить полные семьи в стране. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Госдуме призвали сократить рабочий день в России до семи часов
Фото: ТАССТАСС

«И для мам, и для пап, чтобы семья была полной, счастливой и радостной, необходимо переходить к сокращенному рабочему дню. Сокращенная рабочая неделя не означает, что четыре дня в неделю трудиться, но как минимум означает, что можно сократить количество рабочих часов в неделе до 36 для всех россиян», — пояснила Светлана Бессараб.

По словам депутата, семьей и бытом должна заниматься не только мать, но и отец семейства.

«Очень важно, чтобы не одна мама несла заботу о домохозяйстве. Не зазорно и отцу прибраться в квартире. Это общее дело», — сказала Бессараб.

Парламентарий привела пример с сокращением рабочего дня для женщин на селе.

«В прошлом году удалось отстоять и закрепить право на сокращенную рабочую неделю для женщин на селе. И производительность труда у них после этого не снизилась», — подытожила собеседница агентства.

Общество,Светлана Бессараб,Госдума,
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