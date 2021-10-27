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Ученые предложили использовать стволовые клетки при лечении COVID-19

Елена Прошина
27 минут назад

В результате клинических испытаний было установлено, что введение мезенхимальных стволовых клеток способствует улучшению состояния пациентов с коронавирусом, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на результаты клинических испытаний, опубликованных в журнале Cell Research.

Ученые предложили использовать стволовые клетки при лечении COVID-19
Фото: ТАССТАСС

О возможных перспективах использования этого метода для лечения коронавирусной инфекции ученые заявили в феврале 2020 года. Первые испытания были проведены на семи пациентах. Использование стволовых клеток привело к ослаблению симптомов коронавируса и ускорило выздоровление.

Второе испытание было проведено на 58 пациентах, в том числе 21 имел тяжелую форму коронавируса, еще шесть – критическую.

Пациентов классически разделили на две группы – тех, кому вводили стволовые клетки, и тех, кому плацебо. У пациентов первой группы улучшилось состояние. Срок их пребывания в стационаре сократился с 15 до 11 дней. Также в этой группе никто не умер, в то время как в группе пациентов, получающих плацебо, умерли семь человек.

Ученые выяснили, что стволовые клетки могут модулировать механизмы иммунного ответа на коронавирус. У пациентов дольше сохраняются антитела к COVID-19.

Общество,Московский комсомолец,
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