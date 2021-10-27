Россиянин переоделся врачом и три дня ухаживал за бабушкой в красной зоне

Житель Томска переоделся врачом и три дня ухаживал за бабушкой в ковидной зоне больницы, сообщает издание ТВ2.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мужчина прошел в ковидный госпиталь томской Медсанчасти (МСЧ) №2 под видом врача и снял на видео, в каких условиях лежит его бабушка. По словам томича, женщину не лечили, не меняли ей подгузники, не поправляли кислородную маску.

«Моя бабушка уже год живет на жидком питании, я кормлю ее из шприца. Она не ходит, не говорит и не может попросить о помощи.

У нее болезнь Альцгеймера. Дома во время приема пищи я посадил ее, она побледнела и в горле у нее что-то стало булькать. Я постучал между лопаток и пошла слизь, бабушка побледнела. Я испугался и вызвал скорую помощь», - рассказал мужчина.

Бабушке диагностировали пневмонию с 18-процентным поражением легких. Внук обменялся телефонами с соседкой родственницы по палате и от нее узнал, что в больнице за женщиной никто не ухаживает.

«Обстановка в больнице ужасная: женщины просят воды. Ощущение, что я попал в тюрьму. Скотобойню. Врачи говорят, что у них аврал, но палаты наполовину пустые. Почему к пациентам как к свиньям относятся? Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», - пожаловался внук.

Через три дня сотрудники больницы заподозрили, что мужчина находится в ковидной зоне нелегально. После этого он безрезультатно пытался узнать о состоянии родственницы по телефону госпиталя. Томич также пытался дозвониться в областной департамент здравоохранения и страховую компанию, но и там не получил нужной информации.

Тогда мужчина купил билет в Москву с намерением попасть на личный прием к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В приемной СК ему предложили написать заявление на имя Бастрыкина, которое будет рассмотрено в течение месяца.