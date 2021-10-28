Назван самый читающий регион России

«Масштабный проект посвящен 100-летию северного писателя, в его рамках на протяжении всего юбилейного года проходило множество мероприятий и реализовано сразу несколько важных инициатив — от создания веб-сайта "Вселенная Федора Абрамова" до организации новой литературной премии "Чистая книга"», — рассказал Цыбульский.