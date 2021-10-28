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Назван самый читающий регион России

Lenta.ruиещё 1
19 минут назад

Архангельская область стала победителем конкурса Самый читающий регион». Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Александр Цыбульский.

Назван самый читающий регион России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, литературный проект «Год Федора Абрамова» признан лучшим во Всероссийском конкурсе, в котором приняли участие 80 субъектов страны.

«Масштабный проект посвящен 100-летию северного писателя, в его рамках на протяжении всего юбилейного года проходило множество мероприятий и реализовано сразу несколько важных инициатив — от создания веб-сайта "Вселенная Федора Абрамова" до организации новой литературной премии "Чистая книга"», — рассказал Цыбульский.

Он отметил, что каждая идея — дань памяти великому земляку и шаг к сохранению литературных традиций Русского Севера. Губернатор поздравил всех причастных

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