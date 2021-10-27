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В России задумались о введении ПЦР-тестов на внутренних рейсах в аэропортах

Елена Прошина
1 час назад

В Государственной Думе призвали ввести в аэропортах России на внутренних рейсах ПЦР-диагностику пассажиров. Мера поможет остановить цепочку распространения коронавируса между регионами страны. Об этом URA.RU сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

В России задумались о введении ПЦР-тестов на внутренних рейсах в аэропортах
Фото: ТАССТАСС

«ПЦР-диагностика действует на международных рейсах, чтобы из других стран не ввозили или не вывозили COVID-19. В случае же рейсов между регионами России нет никакой разницы — зараженные продолжают нести инфекцию дальше. Вопрос о введении на внутренних рейсах ПЦР-тестирования правомерный, их можно ввести, ситуация обостряется каждый день, растет заболеваемость и, что самое печальное, количество умирающих», — приводятся в материале слова Тумусова.

При этом по его словам, ПЦР-диагностика должна проводиться за счет государства, то есть быть бесплатной.

«Государство заинтересовано в сохранении здоровья людей и должно финансировать это. Неправильно, когда человек 3,5 тысячи рублей платит за диагностику и проверяет себя. Я с этим категорически не согласен. Буду вносить поправки в бюджет».

Алексей Куринный, также являющийся зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, в беседе с URA.RU дополнил высказывание своего коллеги:

«Если человек летит с результатами ПЦР-теста, то он условно гарантирует, что в данном случае не заражен, QR-коды же ни о чем не говорят, более того, их владельцы, те, кто реально вакцинировался, никак не защищены от заражения и возможности стать переносчиками».

Общество,Алексей Куринный,Госдума,
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