В России задумались о введении ПЦР-тестов на внутренних рейсах в аэропортах

«ПЦР-диагностика действует на международных рейсах, чтобы из других стран не ввозили или не вывозили COVID-19. В случае же рейсов между регионами России нет никакой разницы — зараженные продолжают нести инфекцию дальше. Вопрос о введении на внутренних рейсах ПЦР-тестирования правомерный, их можно ввести, ситуация обостряется каждый день, растет заболеваемость и, что самое печальное, количество умирающих», — приводятся в материале слова Тумусова.