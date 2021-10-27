Двум отчисленным за лайк в социальных сетях студенткам московской школы телевидения «Останкино» пообещали вернуть деньги за обучение. Об этом в среду, 27 октября, сообщает Telegram-канал Mash.
«Кажется, мы до них достучались. Сейчас со мной связалась Школа, сказала, что денежные средства мне будут возвращены», — говорит на видео Алиса Тимченко, которая первая подняла в сети вопрос о своем отчислении.
Она уточнила, что после огласки в СМИ администрация вуза несколько раз меняла объяснение своих действий по отношению к обучающимся. Например, художественный руководитель и по совместительству телеведущая Елена Летучая написала в своем Instagram, что студентам закрыли доступ в учреждение из-за нарушения антиковидных мер.
Денежные средства пообещали вернуть двоим из пяти отчисленных ребят. В отношении остальных пока решение не принято.