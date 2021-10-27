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Отчисленным за лайк студенткам школы «Останкино» пообещали вернуть деньги

Мослента
1 час назад

Двум отчисленным за лайк в социальных сетях студенткам московской школы телевидения «Останкино» пообещали вернуть деньги за обучение. Об этом в среду, 27 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

«Кажется, мы до них достучались. Сейчас со мной связалась Школа, сказала, что денежные средства мне будут возвращены», — говорит на видео Алиса Тимченко, которая первая подняла в сети вопрос о своем отчислении.

Студентов «Останкино» отчислили из-за лайков в Instagram

Она уточнила, что после огласки в СМИ администрация вуза несколько раз меняла объяснение своих действий по отношению к обучающимся. Например, художественный руководитель и по совместительству телеведущая Елена Летучая написала в своем Instagram, что студентам закрыли доступ в учреждение из-за нарушения антиковидных мер.

Денежные средства пообещали вернуть двоим из пяти отчисленных ребят. В отношении остальных пока решение не принято.

Ранее стало известно, что нескольких студентов «Высшей Школы Останкино» отчислили из-за лайков к посту, в котором шла речь о деньгах за обучение. В сообщении говорилось, что учебное заведение принимает плату за обучение, но занятия там массово отменяются и не проводятся. Позже о ситуации неодобрительно высказался журналист Владимир Познер.
Общество,Видео,Елена Летучая,Владимир Познер,
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