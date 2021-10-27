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Роспотребнадзор оценил эффективность масок и перчаток для защиты от инфекций

Елена Прошина
1 час назад

Ношение масок снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, перчаток — в 1,3 раза. Соответствующее исследование провел Роспотребнадзор в рамках проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период».

Роспотребнадзор оценил эффективность масок и перчаток для защиты от инфекций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По его итогам установлено, что среди лиц, использовавших маски и перчатки, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ статистически значимо меньше, чем среди тех, кто их не носил», — говорится в статье.

Также представители Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора выявили, что при наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями, ношение маски снижало вероятность инфицирования возбудителями в 1,8 раза, перчаток — в 2,7 раз.

В ведомстве напомнили, что сегодня в связи с новым ростом числа заболевших коронавирусной инфекции использовать средства индивидуальной защиты необходимо во всех местах скопления людей. Маски должны плотно прилегать ко рту и носу и не использоваться вторично.

Общество,Роспотребнадзор,
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