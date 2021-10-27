Роспотребнадзор оценил эффективность масок и перчаток для защиты от инфекций

Ношение масок снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, перчаток — в 1,3 раза. Соответствующее исследование провел Роспотребнадзор в рамках проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По его итогам установлено, что среди лиц, использовавших маски и перчатки, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ статистически значимо меньше, чем среди тех, кто их не носил», — говорится в статье.

Также представители Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора выявили, что при наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями, ношение маски снижало вероятность инфицирования возбудителями в 1,8 раза, перчаток — в 2,7 раз.