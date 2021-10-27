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Названы условия хронического инфицирования коронавирусом

Вероника Полынина
38 минут назад

Некоторые люди месяцами остаются носителями вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Названы условия хронического инфицирования COVID
Фото: ReutersReuters

Специалист рассказал, что случаи хронического инфицирования коронавирусом встречаются в том числе у людей, которые принимают подавляющие иммунную систему препараты, имеют диагноз ВИЧ или перенесли трансплантацию органа.

«Вот в такой ситуации, на самом деле, может сложиться условие для того, чтобы вирус находился с человеком очень долгое время», - отметил Гущин.

По его словам, известны случаи, когда люди оставались зараженными долгие месяцы и даже годы. Таких носителей необходимо выявлять и лечить, потому что в их организмах вирус получает возможность ускоренно эволюционировать, подчеркнул эксперт.

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По словам Гущина, в Москве уже есть протоколы, которые позволяют добиваться выздоровления таких хронических больных.

Ранее специалисты заявили, что с распространением штамма коронавируса «дельта» уровень коллективного иммунитета может быть достигнут при вакцинации 80% населения, а не 60%, как считалось ранее. Уровень коллективного иммунитета в 60% был вычислен на основе наблюдений за уханьским штаммом, при котором один больной заражал в среднем 2,5 человека. Больной штаммом «дельта» в среднем заражает пять человек, что требует уже 80% привитого населения.

Общество,Владимир Гущин,
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